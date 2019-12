Nicole Lang führt die Röttenbacher Trampolinturner

Die Trampolinturner des Aktiv-Teams Röttenbach blickten in ihrer Versammlung in den Zeckerner "Köhlerstuben" auf das zu Ende gehende Vereinsjahr zurück. Die Vorsitzende Julia Mayerhofer präsentierte in aller Kürze die aktuellen Vereinsdaten, bevor sie das Wort an Röttenbachs Zweiten Bürgermeister Johann Götz (FW) übergab.

Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit, vor allem während des großen Projektes der Hallensanierung, und bot auch in Zukunft die Unterstützung der Gemeinde bei Problemen an.

Anschließend wurde der Bericht der zweiten Vorsitzenden Kerstin Seitz vorgelesen, die verhindert war. Sie fasste unter anderem das Wettkampfjahr 2019 im Trampolinturnen zusammen. Die Jugendwartin Nicole Lang gab im Anschluss einen Rück- und Ausblick auf Aktivitäten von Trainern und Aktiven wie das Zeltlager. Nach dem Bericht der Kassenwartin Beate Mayerhofer und der Entlastung des Vorstands fanden dieses Jahr Neuwahlen des Vorstands statt.

Nicole Lang wurde zur Vorsitzenden des Vereins gewählt. Kerstin Seitz übernimmt auch in Zukunft den Posten der Zweiten Vorsitzenden, Beate Mayerhofer bleibt Kassenwartin, Tanja Blume Pressewartin. Neue Schriftführerin ist Alexandra Säbsch, Jugendwartin Elena Votteler. Nina Blersch bleibt Sportwartin, Judith Mayer Beisitzerin. Anna Warter und Vivien Eckel übernehmen die Ämter der Kassenprüferinnen. red