Nicole kam, sah und siegte

Der Geflügel- und Kaninchenzuchtverein Mainleus und Umgebung nutzte seine Weihnachtsfeier im Willmersreuther Gasthof "Zur Linde", um auf ein erfolgreiches Züchterjahr zurückzublicken und die erfolgreichsten Züchter der Lokalschau zu ehren.

Den Anfang machte Achim Gutsmann als Jugendzuchtwart. "Die Qualität der Tiere der Jugendzüchter ist sehr gut", sagte er. Jugendvereinsmeister in der Kategorie Hühner wurde mit seinen Bantam schwarz und 475 Punkten Tobias Grampp, gefolgt von Jakob Lauterbach (Bantam zitron-porzellanfarbig) und Carina Grampp (Chabo seidenfarbig perlgrau mit weißen Tupfen). In der Kategorie Kaninchen holte sich Lena Lindner mit ihren Havanna die Jugendvereinsmeisterschaft, Fabian Unger wurde mit seinen Perlfehn Zweiter.

Arnulf Guthseel übernahm die Verleihung der Pokale für die Vereinsmeister "Kaninchen". "Dabei will ich nicht vorenthalten, dass unser Verein bei der Bezirksschau den ersten Platz belegte", verkündete er stolz. Vereinsmeister wurde bei den Groß- und Mittelrassen Arnulf Guthseel selbst mit seinen Alaska und 485,5 Punkten, gefolgt von Dietmar Haensel und Frank Waldmann (beide Havanna).

Bei den Klein- und Zwergrassen belegten Dietmar Haensel (Marburger Feh, 481,0 Punkte), Achim Gutsmann (Kleinsilber gelb) und Frank Waldmann (Kleinsilber hell) die ersten drei Plätze.

Eine große Freude hatte Zuchtwart Horst Maier bei der Vergabe der Preise für die Seniorenzüchter "Geflügel". Bei den Hühnern, Groß- und Wassergeflügel schaffte es Konrad Michael mit Mechelner gesperbert auf Platz eins, gefolgt von Konrad Klaus und Jörg Angermann. "In der Kategorie Zwerghühner kam dann eine junge Frau und sorgte für ein kleines Erdbeben", sagte er. Nicole Lindner hatte ihre japanischen Legewachteln wildfarbig nämlich zum ersten Mal überhaupt ausgestellt und sich gleich auf den ersten Platz gesetzt. Dietmar Haensel und Horst Maier folgten ihr auf den Plätzen.

Bei den Tauben konnte Yvonne Unger mit Spaniertauben weiß den ersten Platz ergattern, die Plätze zwei und drei gingen an Dietmar Haensel und Andreas Maier. "Yvonne Unger erzielte fünf Topnoten, alle Taubenzüchter sind jetzt angestachelt", lachte Andreas Maier. Auch in diesem Jahr wurden Gedächtnispokale vergeben, dieses Mal im Gedenken an Willi Türk. Und der beliebte "Rutscherpokal" für Misserfolge, der als Unikat nur in Mainleus verliehen wird, ging an Andrea Maier (Hühner) und Frank Waldmann (Kaninchen).

Im Anschluss an die Preisverleihung sang die Jugendgruppe und entführte die anwesenden Gäste zur "internationalen Weihnachtskonferenz der Hühner". Uschi Prawitz