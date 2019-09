Nico Trebes gewinnt zehnte Auflage des Steinwiesener Großgemeindeturniers

Bei der zehnten Auflage des Tischtennisturniers der Großgemeinde Steinwiesen verteidigte Nico Trebes von der Bezirksliga-Mannschaft des DJK-Sportvereins Neufang den im Vorjahr erstmals errungenen Titel. Sein Teamkamerad Sebastian Kotschenreuther, der im Rollstuhl-Tischtennis Bundesliga spielt, folgte auf dem zweiten Platz. Bester des gastgebenden B-Bezirksklassisten SV Nurn war Thomas Zeis auf Rang 3.

Nach den Gruppenspielen zogen die besten Spieler in die Endrunde ein, wobei entsprechende Ergebnisse aus der Gruppenphase übernommen wurden. Ungeschlagener Sieger wurde der 21-jährige Nico Trebes, der in der entscheidenden Partie den lange Zeit ebenfalls ungeschlagenen Sebastian Kotschenreuther mit 11:8, 11:8 und 11:3 bezwang und ihm damit die einzige Niederlage zufügte. Dem Sieger und Zweitplatzierten wiederum musste sich der Nurner Thomas Zeis geschlagen geben. Zeis scheiterte an Kotschenreuther nach dem 1:1-Satzgleichstand mit 8:11 und 11:13.

Endrunden-Ergebnis: 1. Nico Trebes 8:0 Spiele/24:4 Sätze, 2. Sebastian Kotschenreuther 7:1/21:4, 3. Thomas Zeis 6:2/19:11, 4. Michael Biesenecker (SV Nurn) 5:3/17:14, 5. Alexander Greser (Nurn) 4:4/16:11, 6. Edwin Schuberth (Nurn) 3:5/11:16, 7. Udo Trebes (DJK/SV Neufang) 2:6/12:18, 8. Dominik Lunk (Nurn) 1:7/3:22, 9. Mario Wunder (Nurn) 0:8/2:24. Der Wettbewerb wird seit seiner Einführung vom Steinwiesener Bürgermeister Gerhard Wunder und den Marktgemeinderäten finanziell unterstützt, so dass auch diesmal an die Bestplatzierten Pokale ausgehändigt werden konnten. hf