Das Team der Aschacher Bücherei hatte zu einer Osterveranstaltung und gleichzeitig zur Vorlesestunde anlässlich des Tages des Buches eingeladen. Traditionsgemäß war Pfarrer Michael Kubatko als Lesepate mit von der Partie.

In der Geschichte "Nico rettet die Ostereier" von Pirkko Vainio freut sich Nico, das Eichhörnchen, dass endlich Ostern ist. Vergnügt beobachtet Nico, wie die Großmutter die tollen bunten Ostereier für die Enkel im Garten versteckt. Doch Max, die Dohle, fliegt in den Garten und stibitzt die schönen Eier. Nico beschließt, sie zurückzuholen. Dabei findet er auch heraus, warum Max die Eier gestohlen hat. So beginnt eine aufregende Ostereiersuche.

Aufmerksam verfolgten die Kinder die Geschichte und kommentierten das Verhalten der Tiere. Nach der Geschichte, die doch noch einen guten Ausgang fand, machten sich die Kinder ans Basteln von farbigen Osterkörben, die mit bunt bemalten Papiereiern beklebt wurden. red