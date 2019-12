"Nichts ist schöner als die Vorfreude auf Weihnachten" meinen die Kinder im Möwenweg (Buch von Kirsten Boie). Deshalb nimmt das Team der Kath. Öffentlichen Bücherei am Freitag, 13. Dezember, ab 15.30 Uhr alle Kinder ab fünf Jahren mit in den Möwenweg (Treffen in der Bücherei). Nach der Geschichte wird noch "gewerkelt". Dazu bringen sie mit: Schürze, kleiner Teigroller, ein Bogen Backpapier und eine kleine Dose. sek