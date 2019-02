Nichts für Hasenfüße

Auf Einladung des Kulturamts Haßfurt live ist der Musikkabarettist Josef Brustmann am Freitag, 29. März, 20 Uhr, in der Haßfurter Rathaushalle zu erleben. "Fuchs-Treff: nix für Hasenfüße" heißt dessen Programm. Mit schlauen Texten und frechen Liedern streift Brustmann durchs wildwüchsige Lebensunterholz. Er findet immer was und zieht dem Leben das Fell über die Ohren, schaut nach, was darunter ist, und macht sich aus dem Balg einen warmen Kragen.

Zu rechnen ist dabei mit Witz, Aberwitz, absurder Klugheit, einem halben Dutzend skurriler Instrumente, betörendem Gesang und Pfeifen im Walde. Die Kritiker bezeichnen ihn als "tröstlichen Stern am konfusen Kabaretthimmel" und als "sarkastischen Wortkaskadeur".

Karten für den Brustmann-Auftritt gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstr. 2, Telefon 09521 688228. red