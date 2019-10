Nichts dokumentiert

Mit leeren Händen stand ein Fahrer eines Kleintransporters da, als er am Dienstagabend von einer Streife der Bad Brückenauer Polizei in der Kissinger Straße kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, führte der 25-jährige Fahrer keinerlei Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten, obwohl er gewerblich unterwegs war. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz, heißt es in einer Pressemitteilung der Bad Brückenauer Polizeiinspektion. pol