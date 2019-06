Nicht wieder Zittern bis zum Schluss

Nach einer nervenaufreibenden Saison, die der TSV Burgpreppach in der Relegation mit dem Klassenerhalt abschloss, steigt der Fußball-Kreisklassist am Montag, 17. Juni, wieder in die Vorbereitung ein. Die Burgpreppacher wollen die kommende Saison in einem etwas ruhigeren Fahrwasser bestreiten und nicht wieder bis zum letzten Spieltag zittern zu müssen.

Spielertrainer Manuel Aumüller, den der TSV vor der Rückrunde verpflichtet hatte, hat ganze Arbeit geleistet. Auch für die kommende Spielzeit baut der Verein auf seine Erfahrung und sein großes Engagement, mit dem er die Spieler zu begeistern wusste und dies auch heuer versuchen wird. Bezüglich der Neuzugänge und Jugendspieler halten sich die Verantwortlichen noch bedeckt. Was jedoch feststeht, sind die 15 Trainingseinheiten und das dreitägige Trainingslager vom 5. bis 7. Juli.

Festwochenende

Zudem ist das Festwochenende im Rahmen des 100-jährigen Bestehens vom 28. bis 30. Juni fest terminiert. Dabei läuft der Fest-Samstag unter dem Motto "Sport und Spaß" ab und sieht nicht die klassischen Werbespiele vor, sondern beinhaltet die Breitensportarbeit des Vereines unter anderem mit einen Spendenlauf, einem Volleyballturnier, einer Gymnastikstunde, einer Kinderspiel- und Sportstraße sowie zum Abschluss ein Elfmeterschießen der Legenden.

Doch auch die Testspiele kommen keinesfalls zu kurz, die wie folgt geplant sind: Sonntag, 23. Juni, 15 Uhr, beim VfL Mürsbach; Sonntag, 14. Juli, 17 Uhr, bei der SpVgg Trunstadt; Freitag, 19. Juli, 18.30 Uhr, beim FC Rentweinsdorf; Sonntag, 28. Juli, Saisonstart. di