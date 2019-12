Nicht weihnachtlich: Heftige Schlägerei

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde die Polizei zu einer Schlägerei zwischen vier Personen in der Heiligkreuzstraße gerufen. Als die Beamten eintrafen, hatten sich zwei Männer bereits entfernt; sie sind aber namentlich bekannt, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Zwischen den Personen hatte sich ein Streit entwickelt, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. pol