Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seine Tür gegen einen roten Mini, der am Dienstag tagsüber auf einem Parkplatz in der Kaullache im Gemeindeteil Schmölz abgestellt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Da sich der Verursacher nicht um den angerichteten Schaden gekümmert hat, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können. pol