Nicht schnell genug reagiert

Als die Ampel auf gelb umschaltete, ist es am Sonntagnachmittag an der Abzweigung von der B 287 auf der Staatsstraße 2790 zu einem Unfall gekommen. Zwei Autofahrer wollten in Richtung Hammelburg abbiegen. Der Vorausfahrende bremste, um anzuhalten. Die folgende 37-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr auf. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 1600 Euro. Verletzt wurde niemand.