Nicht nur im Feuerwehrhaus Spuren hinterlassen

Zahlreiche Gratulanten fanden sich im Feuerwehrhaus ein, um Johann Rädlein zu seinem 90. Geburtstag alles Gute zu wünschen. Der in Buch am Forst geborene Jubilar lernte in der bekannten, ortsansässigen Zimmerei Friedrich 1943 das Zimmerer- und Bauschreinerhandwerk und blieb der Firma bis zum Vorruhestand treu. Er arbeitete an vielen Hausbauten und Sanierungen im Ort mit und war ein angesehener und beliebter Handwerker. So konnte er neben Zimmerertätigkeiten besonders auch bei Bauschreinerarbeiten wie Treppen, Decken und weiteren Innenarbeiten sein Talent zeigen.

Aus dem benachbarten Ebersdorf stammte seine Frau Marianne, die er 1961 vor den Traualtar führte. Aus der Ehe gingen die Söhne Stephan und Mathias, die mit ihrem Vater im Elternhaus wohnen, sowie die in Redwitz lebende Tochter Sandra hervor. Johann Rädlein war von Jugend an eng mit der Feuerwehr verbunden und immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. So ist der Geburtstagsjubilar bereits seit 70 Jahren Mitglied der Bucher Wehr. Seine großen Verdienste wurden mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Feuerwehr-Kreisverbandes für 40-jährige aktive Dienstzeit und der Ehrenmitgliedschaft des Vereins gewürdigt.

Besonders lobten der Feuerwehrvorsitzende Siegolf Dehler und der Kommandant Matthias Zirkelbach die Tatsache, dass er neben seinem Engagement für den Feuerschutz auch sein handwerkliches Können, insbesondere beim Feuerwehrhausbau zwischen 1997 und 2000, einbrachte. So hat er auch die massive Holztreppe vom Erdgeschoss zum Gemeinschaftsraum im Obergeschoss gefertigt. Siegolf Dehler, der ebenfalls das Zimmererhandwerk bei der Bucher Firma erlernte und bis heute dort tätig ist, hob zudem hervor, dass er während seiner Lehrzeit vom handwerklichen Geschick und dem fachlichen Können von Johann Rädlein viel profitierte. Bei dieser Zuwendung zur Feuerwehr ist es kein Wunder, dass sich auch seine beiden Söhne frühzeitig der Feuerwehr anschlossen. Während Mathias im Jahr 2014 mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst ausgezeichnet wurde, erhielt Stephan erst vor wenigen Monaten bereits das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40-jährige aktive Dienstzeit.

Nicht vergessen werden darf, dass Johann Rädlein auch beim TSV Buch am Forst Ehrenmitglied ist. Rührend und mit viel Liebe hat sich der Jubilar viele Jahre lang um seine stark pflegebedürftige Frau bis zu ihrem Tod im Jahr 2016 gekümmert. Auch im Rentenalter hat sich Johann Rädlein nicht vollkommen zur Ruhe gesetzt, sondern war bis heute oft in seiner Werkstatt im Haus zu finden, um unter anderem kleinere Tische und Bänke, Blumentische und Hocker zu zimmern. Unter den vielen Gratulanten befand sich auch die Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner, die mit einem Geschenk die Glückwünsche der Stadt überbrachte. thi