Nicht nur Bäume spalten

Der Artikel von Sylvia Hubele hat leider nur einen Teil der Situation Baugebiet Schirnaidler Straße aufgezeigt. Der Bürgermeister und sein Gemeinderat haben landwirtschaftlich genutzte Grundstücke von Privatpersonen gekauft, um dieses mögliche Baugebiet anschließend als allgemeines Baugebiet auszuweisen. Obwohl diese Flächen inklusive der schutzwürdigen Streuobstwiese vom Bürgerbegehren durch das sehr aufwendige und teuere Isek als geschütztes Gebiet festgelegt wurden.

Dass nun neben den sogenannten Sozial-Mehrfamilienhäusern auch noch weitere 18 Einfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser - also 20 private Häuser - durch einen Bauträger in dieses geschützte Gebiet gebaut werden sollen, ist extrem fragwürdig und dient laut Gemeinde der Reduzierung der anteiligen Erschließungskosten. Wenn schon privat zu leistende Erschließungskosten komplette Isek-Vereinbarungen wie geschützte Gebiete aushebeln können, frage ich mich schon nach dem Sinn und der Nachhaltigkeit von Isek-Vereinbarungen.

Die Fläche des ausgewiesenen Baugebietes ist nur für übergeordnete gemeindliche und kommunale Zwecke verwendbar, und das sind Schulen, Sporthallen, Kitas oder zum Beispiel Pflegeheime und unterliegt auch noch den Ensembleschutz, der bei anderen Bauanfragen als Verhinderungsgrund angeführt wird. Die Gemeinde übergeht mit der Ausweisung eines allgemeinen Baugebietes mit nur einer Gegenstimme im Gemeinderat alle bisher schriftlich getroffenen Vereinbarungen in der Abschlusssatzung mit Isek.

Durch diese Maßnahme muss man sich schon fragen, wie trotzdem die Isek-Förderungen zum Beispiel zum Dorftreff "Faulenzer" möglich waren und wer solche unnötige Baumaßnahmen bei mehr als 300 privaten unbebauten Bauplätzen im Markt Eggolsheim eigentlich noch kontrolliert und ermöglicht.

Diese unglückliche Bauplatzsituation für Eggolsheim hat unser Bürgermeister zusammen mit seinem Marktgemeinderat in seiner jahrzehntelangen Amtszeit mitzuverantworten. Ein aktives Leerstandsmanagement, wie auch von Isek gefordert, findet scheinbar nicht statt und ist für die Gemeinde nicht lukrativ genug. Der Ankauf von landwirtschaftlicher Fläche zu extrem niedrigen Kosten und anschließender Verkauf als Bauland wirft deutlich mehr Profit ab. Die riskante Finanzpolitik der Gemeinde fordert jetzt aber ihren Tribut.

Mein Gefühl sagt mir, dass unsere Gemeindeführung mit so einem Gegenwind beim Bürgerbegehren - mehr als 1000 Stimmen, also mehr als 20 Prozent der stimmberechtigten Bürger - nicht gerechnet hat und jetzt die Corona-Krise als Hilfestellung für das fragwürdige Bauprojekt beim Ratsbegehren nutzen will.

Ich habe die Gemeinde mehrmals um Aufklärung gebeten und auch die Leitung von Isek um eine schriftliche Stellungnahme gebeten sowie die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Forchheim angeschrieben, aber leider bis heute ohne Antwort. Werner Fechner

Eggolsheim