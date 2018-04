Nicht nachdenken, einfach loslaufen

Wo geht's denn heute wieder hin?, fragt die Läuferfrau, als der Querläufer in die Küche stürmt. Natürlich ist sie schon lange informiert. Heute wartet das Kuchenbuffet in Bad Staffelstein. Aber davor erst ein bisschen laufen, den Halbmarathon beim Obermain-Marathon. Der Querläufer braucht vor dem Wettkampf nicht viel zum Frühstück. Auf der Fast-Lane geht es durch die Küche. Noch drei Stunden bis zum Start. Die Nervosität steigt. Der Querläufer ist zwar lange dabei, aber immer noch so aufgeregt wie bei seinem ersten Halbmarathon. "Rudi wartet. Ciao." Und weg ist er.



Zeitsprung. Mittlerweile steht der Querläufer an der Startlinie - bei optimalen Bedingungen. Heute ist alles perfekt. Alle bekämpfen ihre Vorstart-Nervosität mit ihrem eigenen Rezept: Die einen laufen herum wie aufgescheuchte Hühner, die anderen sitzen still in der Ecke und meditieren. Wieder andere Sportler nerven mit nervösem Rumgequatsche. Jeder macht sein Ding. Manche auch mit Musik im Ohr. Viele Sportler haben bestimmte Musik zur Motivation. Manche haben Lieblingsklamotten an, die Glück bringen sollen. Beim Querläufer sind es die Schuhe, die er sich in der Startaufstellung noch einmal bindet. So, alles sitzt. Und schon sind wir beim Thema Kontroll-Illusion.



Kontroll-Illusion, was ist das? Im Radio hatte der Querläufer Folgendes gehört: "Schon einmal den Würfelbecher kräftig und lange geschüttelt, damit es ein Kniffel wird? Am Plärrer in Nürnberg die Fußgänger-Ampel gedrückt, damit es schneller Grün wird? Das gehört in den Bereich der Kontroll-Illusion. Zu meinen, mit den eigenen Handlungen unbeeinflussbare Ereignisse beeinflussen zu können. Manche nennen es Aberglaube. Im Sport weit verbreitet."



Hinter dem Querläufer brüllt eine Gruppe: "Run, fight, win!" Wenn man mit der Mannschaft unterwegs ist, gibt es Rituale, das kann auch ein Schlachtruf sein. Sie tragen ihr Vereins-Shirt. Es wird ein Gruppenfoto gemacht. Gemeinsamkeit gibt Sicherheit. Die Minuten verrinnen, der Bürgermeister nestelt an der Startpistole, irgendetwas klemmt. Langsam könnte es losgehen. Beim Querläufer stellt sich das Gefühl ein, noch ein WC aufsuchen zu müssen. Ein Tipp: Wer ebenfalls darunter leidet, sollte wissen, wo die nächste Toilette ist.



Und wenn es jetzt nicht gleich losgeht, schafft es der Querläufer nicht mehr dorthin - ein Unfall droht. Ruhig bleiben. Konzentration. Keine Anzeichen von Startfieber oder Startapathie zeigen. Alles ist im grünen Bereich. Bei Schwimmern sieht man übrigens kurz vor dem Start immer das gleiche Ritual. Erst wird am Badeanzug gezupft, dann folgt der Griff zur Brille. Das kann am Startblock gefährlich werden, denn ab dem Kommando "Take your marks" darf sich keiner mehr bewegen. Dieses Kommando kennen Läufer nicht.



Das Fazit des Querläufers lautet deshalb: Wie sich Nervosität zeigt, wie stark sie ist und wann sie kommt, ist vor jedem Wettkampf und von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Wichtig ist, dass man sie im Griff hat. Dazu braucht es Wettkampf-Vorfreude, denn nur dann kann man genießen. Aufgepasst, jetzt folgt der Startschuss: Auf die Plätze,.... Fertig,.... Los!



Run happy and smile!

Euer Querläufer