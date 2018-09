"Nicht mit mir-Kurs" für Kinder

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Nicht mit mir - starke Bambinis wehren sich" für Kinder von vier bis sechs Jahre an. Beginn ist am Donnerstag, 27. September, um 15.45 Uhr im Caerobics. Der Kurs für ab Siebenjährige beginnt um 16.30 Uhr. Anmeldung unter Tel. 09261/ 60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red