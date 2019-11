Nicht mehr ansprechbar

Passanten haben am Mittwoch gegen 17 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Mann neben einer Parkbank in der Grünanlage an der Schütt lag. Die eingetroffene Streife der Herzogenauracher Polizei stellte laut Pressebericht fest, dass der Mann volltrunken und kaum ansprechbar war. Der Zustand des Mannes war so schlecht, dass selbst ein Alkoholtest nicht mehr möglich war. Daher wurde unverzüglich der Rettungsdienst hinzugezogen. Diese stellten eine Alkoholvergiftung fest. Der Mann musste deshalb zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum nach Erlangen gebracht werden. pol