Der Stufenbarren gehört mit Sicherheit zu den am meisten gefürchteten Sportgeräten unter Schülern. Schon am Vortag gerät ein Großteil beim Gedanken, am nächsten Tag in schwindelerregender Höhe - und ganz ohne Sicherung - einen Umschwung machen zu müssen, in Panik. So ging es zumindest mir. Und auch ...