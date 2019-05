Nicht jeder wollte Fragen beantworten

Wer darf das Grundgesetz ändern? Wo befindet sich das Bundesverfassungsgericht? Wie ist unser Grundgesetz gegliedert? Fragen über Fragen und ausgearbeitet von jungen Menschen, die derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst ableisten und am Bildungszentrum in Bad Staffelstein zu Gast sind. Am Donnerstag traten sie für ein paar Stunden in Erscheinung. Ihr Anlass wurde 70.

Der Marktplatz ist groß. Den strategisch besten Platz für ihren Stand dürften die 17 zumeist jungen Menschen sehr wohl gefunden haben - nahe dem Haupteingang zum Rathaus. Auf Tischen lagen Ausgaben des Grundgesetzes. Eine Pinnwand zeigte Höhepunkte der deutschen Nachkriegsgeschichte und, weil das Grundgesetz dieser Tage Geburtstag feiert und es Gepflogenheit ist, schenkte man Passanten auch Sekt ein.

Im Rahmen politischer Bildung haben sich die jungen "Bufdis" (Bundesfreiwilligendienst) unter Anleitung von Dozent Manfred Pappenberger Gedanken zum Thema gemacht. "Die arbeiten bei der Lebenshilfe und kommen aus dem kompletten bayerischen Raum", so Pappenberger. Der Vorschlag zum Quiz stamme von ihnen. Doch die Erfahrungen, welche die jungen Leute im Gespräch mit Passanten machten, waren durchaus eigenwillig. Sarah Langfeld aus Weilheim bringt es auf den Punkt: "Viele waren echt unhöflich und sind einfach weitergegangen." Dabei habe es sich durchaus um die Generation gehandelt, der man bessere Manieren nachsagt. "Mütter mit Kindern waren gut anzusprechen", erinnert sich Langfeld hingegen an aufgeschlossene Momente.

"Einer war bei uns am Stand, der war richtig stolz auf Deutschland und auf das Grundgesetz - ein Land, das gibt es nicht noch mal", habe der gesagt. Das Quiz sei bei den meisten, mit denen man ins Gespräch fand, auf Interesse gestoßen und es hätten an ihm sogar Kinder teilgenommen. Gut kam auch an, dass man die Fragen und Antworten gleich vor Ort auswerten konnte.