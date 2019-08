Nicht jeden Pilz mitnehmen

Die Pilzsammelzeit ist in vollem Gange. Die Freude an der Suche lockt täglich viele Pilzliebhaber in die Wälder. Die Regierung von Unterfranken weist in einer Mitteilung auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen beim Sammeln hin, die auf jeden Fall einzuhalten sind. Nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes sind die meisten heimischen Speisepilzarten besonders geschützt. Ausnahmen gibt es jedoch für einige einheimische Pilze wie Steinpilz, Pfifferling, Schweinsohr, Brätling, Rotkappe, Birkenpilz und Morchel. Das Sammeln dieser Pilze ist in geringen Mengen und für den eigenen Bedarf erlaubt. Die Grenze des Erlaubten wird jedoch dann überschritten, wenn mehr als ein handelsüblicher Korb gesammelt wird. Das gewerbliche Sammeln bedarf in jedem Fall der Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt, kreisfreie Stadt). Die Pilze sollten sorgfältig abgeschnitten oder herausgedreht werden. Kleine, alte, giftige und unbekannte Pilze sollte man unbedingt stehen lassen und nur so viele mitnehmen, wie man auch selber verwerten kann, heißt es weiter. ruf