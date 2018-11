Nicht in allen Bereichen läuft es gut

Beim Verbandstag des Turngaus Coburg/Frankenwald in der Rodachtalhalle in Marktrodach standen neben den Berichten des Vorstands hohe Ehrungen und die turnusmäßigen Neuwahlen im Blickpunkt. Zum Turngau zählen 84 Vereine mit circa 10 000 Mitgliedern aus den Landkreisen Coburg und Kronach sowie der Stadt Coburg. Das erfordert viel Arbeit und Berichte beim Verbandstag. Gauvorsitzender Hartmut Jahn konnte zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Sport begrüßen. Der Turngau ist die Plattform für Vereine im Turnen, Gymnastik, Fitness- und Gesundheitssport.

Mangel an Qualifizierten

Es gibt zwölf Fachgebiete im Turngau. Besonders erfreulich sei die Entwicklung im Fachgebiet "Gymwelt", sagte Hartmut Jahn und lobte in diesem Zusammenhang Astrid Hess aus Coburg. Sie engagiere sich eifrig als Beauftragte für Projekte speziell im Bereich Fortbildungen im Breitensport und Kinderturnen. Jahn bedauerte allerdings, dass in manchen Fachgebieten nur wenig bis gar keine Aktivitäten stattfänden, was aber auch dem Mangel an qualifizierten Mitarbeitern geschuldet sei. Nachdenken sollte man auch darüber, dass es immer nur dieselben Vereine sind, die Verantwortung übernehmen. Der Ehrenvorsitzende des BLSV (Bayerischer Landes Sport Verband) für den Sportkreis Kronach, Karl H. Fick, sagte, vor 43 Jahren, 1975, hätten die Verantwortlichen die richtige Entscheidung getroffen, den Turngau Coburg/Frankenwald zu gründen. Die Tradition aus Coburg habe dem Turnsport im Frankenwald gut getan, meinte Fick mit Rückblick auf das erste Deutsche Turnfest im Jahr 1860 in Coburg und die Gründung des Turngaus Coburg im Jahre 1922. Fick appellierte aber auch an die Organe, die Finanzierung der Vereine auf Kreisebene beizubehalten.

Der Vizepräsident im Bayerischen Turnverband (wettkampforientierter Turnsport), Uwe Schmidt meinte, er ziehe seinen Hut vor den Geehrten. "Sie haben großartiges Engagement in mehreren Jahrzehnten an den Tag gelegt, auf diese Leistungen kann der Turngau stolz sein", sagte Schmidt und dankte allen Funktionären und Verantwortlichen im Turngau Coburg/Frankenwald. Die Versammlung wurde von Spielmannsmusikern vom ATSV Nordhalben, TSV Schmölz und TV Unterrodach musikalisch umrahmt. Auf große Aufmerksamkeit und viel Beifall stieß eine Turndarbietung der Turnmädchen des TVU aus der Gruppe Wettkampfturnen im Alter zwischen sechs und 13 Jahren.

Karl-Heinz Hofmann