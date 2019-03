Nicht homogen

Nicht einverstanden war der Bauausschuss des Herzogenauracher Stadtrates in seiner letzten Sitzung mit einem Baugesuch in der Frankenstraße in Niederndorf. Die Gesamtgestaltung des angefragten Einfamilienhauses mit Carport "fügt sich nicht in die eher homogene Bestandsbebauung entlang des Sudetenrings ein", hieß es der Begründung.

Das stellte auch Bürgermeister German Hacker fest: "Es passt dort halt gar nicht." Die Stadt und auch der Bauausschuss wollten die zahlreichen Befreiungen daher nicht gewähren. Diese wären unter anderem wegen einer deutlichen Überschreitung der Baugrenze, einer nicht passenden Dachform und -neigung oder auch wegen der Firstrichtung respektive der Ausrichtung des Gebäudes erforderlich gewesen.

Zweifellos, so Hacker, handle es sich für sich betrachtet um ein schönes Haus. Und auch das gewünschte Eckgrundstück sei durchaus bebaubar. Aber eben "nicht in dieser Form", sagte der Bürgermeister. bp