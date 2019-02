Nicht gleich alles in die Gruppe posten

Was verstehen Sie unter Humor? Auf diese Frage antworte ich manchmal: "Weiß nicht, ich bin nicht von hier."

Über Humor kann man verschiedener Meinung sein. Schon immer wurden ganzjährig Scherze gerissen, nicht nur am 1. April und während des Faschings. Eine neue Qualität brachte die Digitalisierung mit sich. Humor ist allgegenwärtig. Sprechende Roboter imitieren inzwischen die menschliche Stimme so gut, dass Leute leicht übertölpelt werden können. Natürlich sollte man stets gewärtig sein, den Anruf eines grantigen Radio-Scherzbolds vom Dienst zu erhalten, der hartnäckig auf einer dummen Frage herumreitet. Die Grenze des guten Geschmacks ist aber überschritten, wenn Eltern verunsichert werden. All jene, die Kinder haben, kennen das Phänomen, dass sie manchmal durch scheinbare Nebensächlichkeiten alarmiert werden und einer Sache auf den Grund gehen müssen, bei der sie ein ungutes Gefühl haben. Und Hand aufs Herz: Ist nicht jeder von uns anfällig, verunsichert zu werden? Dann gilt: Ruhe bewahren, cool bleiben, nicht alles gleich in die Whatsapp-Gruppe hinausposaunen. Erst mal Fakten-Check! Sollte Sie also der lausige Herr Störfeuer anrufen und Sie auffordern, am 1. April zu einer nahen Brauerei zu radeln, um dort Freibier zu genießen, dann behalten Sie einen kühlen Kopf. Erkundigen Sie sich bitte zuerst, ob der Gasthof nicht vielleicht Ruhetag hat.