Nicht für unser Dorf vertretbar!

Zum Artikel "Nun äußert sich der Bauherr" (BR vom 6. November) wird uns geschrieben: Warum wurden keine Bilder vom geplanten Bauvorhaben in die Zeitung gesetzt? Dieses Jahr wurde auf dem Grundstück bereits ein Dreispanner mit sechs Garagen erstellt, moderner Baustil, kein Problem! Aber zusätzlich ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohneinheiten auf vier Etagen mit nur 16 Stellplätzen ist für unser Dorf nicht vertretbar! Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die Theodor-Heublein-Straße. Die Verkehrskapazität unter Berücksichtigung der Engstellen am Dorfberg und in der Petzmannsberger Straße wird damit erheblich überschritten, da es hier auch keine Fußwege gibt und eine Änderung aufgrund der vorhandenen Bebauung nicht möglich ist. Wer hier als Fußgänger unterwegs ist, lebt gefährlich. Probieren Sie es aus!

Schon jetzt bestehen erhebliche Belastungen durch die durchfahrenden Busse und Lastwagen, daher ist es für die Grundschüler unzumutbar, alleine zur Schule zu gehen. Sie werden von den Eltern mit dem Auto gebracht! In Zukunft würden durch den Neubau mehrmals täglich zusätzlich Fahrzeuge auf die Theodor-Heublein-Straße einbiegen - genau gegenüber vom Pausenhof der Grundschule. Die fehlenden Stellplätze sowie das erhöhte Besucheraufkommen für die neuen Wohneinheiten sind hier noch nicht berücksichtigt. Ein Parkverbot in der Theodor-Heublein-Straße ist dringend erforderlich.

Und wo bleibt da noch Platz für Grünflächen und Bäume? Jeder spricht von der Erhaltung der Natur, aber das spielt hier wohl auch keine Rolle. Warum genehmigt man den Neubau eines solchen Hauses, das alle umliegenden Gebäude überragt, in einem alten, gewachsenen Dorf? Es gibt genügend Neubaugebiete oder Randgebiete, die dafür besser geeignet sind. Andere bewerben sich für "Unser Dorf soll schöner werden" - in Kulmbach heißt es anscheinend "Wie zerstöre ich ein altes gewachsenes Dorf?"

Auch sollte man den Grundschülern zuliebe von dem Bauvorhaben in dieser Größe absehen, denn die Schüler sind von der zusätzlichen Abgasbelastung in den Pausen und der Nachmittagsbetreuung am meisten betroffen. Wenn das Haus erst steht, ist es zu spät. Deshalb kommt bitte am Freitag um 15 Uhr nach Burghaig und unterschreibt!

Jutta Frevert

Ralf Braunersreuther

Kulmbach