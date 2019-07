Nicht einfach Wasser aus dem Bach nehmen!

Aus gegebenem Anlass, der anhaltenden Trockenheit, haben die Stadt und das Landratsamt Coburg eine wichtige Mitteilung für Hobbygärtner und alle, die jetzt auf der Suche nach Gießwasser sind: Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern (Flüsse, Bäche, Gräben, Seen und Teiche) haben gesetzliche Grenzen. Beim Garten gießen und Bewässern muss an den Gewässerschutz gedacht werden, heißt es in der Pressemitteilung, die herausgegeben wurde, weil "im Hinblick auf die jetzt trockene und warme Jahreszeit verstärkt unzulässige Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern, insbesondere zu Bewässerungszwecken bzw. zum Garten gießen, zu erwarten sind".

Es sei jedoch zu berücksichtigen, dass nicht nur Blumen und Gemüsepflanzen vom Austrocknen bedroht sind, sondern auch die in den Gewässern lebenden Tiere und Pflanzen, die ohne Wasser nicht überleben können. Insbesondere bei der Wasserentnahme aus kleinen Bächen und Gräben sei schnell die Grenze überschritten, bei der für die Lebewesen im oder am Gewässer nichts mehr übrig bleibt und dadurch große Schäden angerichtet werden. Die Stadt Coburg und das Landratsamt Coburg weisen deshalb im Interesse des Gewässerschutzes auf die bestehende Rechtslage hin: Für das Entnehmen von Wasser aus oberirdischen Gewässern braucht man nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich eine wasserrechtliche Gestattung, die vorher bei der Stadt oder beim Landratsamt zu beantragen ist (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1, § 8 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes - WHG). Ausnahmen von dieser generellen Erlaubnispflicht bestehen nur in engen Grenzen, das heißt nur dann, wenn die Wasserentnahme noch unter den sogenannten Gemeingebrauch beziehungsweise den Eigentümer- oder Anliegergebrauch am Gewässer fällt. red