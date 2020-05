Nicht darauf vorbereitet

Südkorea gilt als eines der wenigen Länder, die die Corona-Krise besser unter Kontrolle gebracht haben als Deutschland. In Südkorea lief das in etwa so ab: Menschen haben sich mit Smartphone-Apps überwachen lassen. Sogar aus der Quarantäne mussten Infizierte Selfies an das zentrale Gesundheitsamt schicken, um zu beweisen, dass sie ihr Haus nicht verlassen. Orte, an denen Infizierte aufgetaucht sind, wurden innerhalb von Stunden von einem Säuberungsdienst desinfiziert. Die Krisenüberwachung wanderte ab ins Private. Einen Lockdown gab es nur im Hotspot Daegu.

In Deutschland ist das anders und deshalb ist auch das Vorhaben Bodo Ramelows ein Risiko. Der Bund hat sich für den Weg geringerer Freiheiten entschieden, dafür auch den Eingriff in die Privatsphäre minimiert. Weder die technischen Möglichkeiten noch die staatlichen Strukturen erlauben es, die Gesundheitskontrolle komplett an die kleinste Einheit, die Gesundheitsämter des jeweiligen Landkreises, abzugeben. Der Bund und auch jedes Bundesland müssen prüfen, inwieweit sich Lockerungen durch gezielte Überwachung kompensieren lassen. Thüringen ist, wie alle anderen Bundesländern, auf derartige Personenüberwachung nicht vorbereitet. Schlimmer noch: Das fatale Signal, die Krise überstanden zu haben, wird sich seit dieser Woche in vielen Köpfen festsetzen.