Nicht aufgepasst und in Gegenverkehr geraten

Hoher Schaden entstand am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Nüdlinger Straße. Eine Autofahrerin kam aufgrund ihrer Unaufmerksamkeit mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw einer anderen Fahrerin zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von 12 000 Euro, schreibt die Polizei Bad Kissingen in ihrem Bericht. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. pol