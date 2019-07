Schaden von etwa 4500 Euro entstand am Mittwochmittag bei einem Unfall im Bereich Ostring/Würzburger Straße. Nach Polizeiangaben fuhr eine Peugeot-Fahrerin in Richtung Würzburger Straße und ordnete sich an der Ampel auf der Linksabbiegerspur ein. Verkehrsbedingt blieb sie an der roten Ampel stehen und ein nachfolgender Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug aus Unachtsamkeit auf den Peugeot auf, wie es im Polizeibericht heißt. pol