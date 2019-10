Der Fahrer eines VW Golf wollte am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr, aus einem Parkplatz in die Straße "Am Dicken Turm" in Münnerstadt einbiegen. Beim Einfahren in die Straße blieb er mit seinem Fahrzeug an einem vorbeifahrenden VW Multivan hängen, so dass ein Schaden von circa 900 Euro entstand. pol