Nicht aufgepasst: 2000 Euro Schaden

Ein junger Ford-Fahrer ist am Montag, gegen 3.30 Uhr, auf seinem Weg auf der Schindbergstraße in Richtung Burghausen aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei stieß er gegen einen ordnungsgemäß geparkten blauen Pkw. Am beschädigten Fahrzeug wurde eine entsprechende Nachricht hinterlassen. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol