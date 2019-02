Nicht auf Sexerpressung eingehen

Die Polizei verzeichnete in den letzten Tagen wieder vermehrt sogenannte erpresserische E- Mails. Hierbei wird eine E-Mail an den Posteingang eines Geschädigten versandt. Als Absenderadresse ist die Mailadresse des jeweiligen Empfängers verzeichnet. Unter einem Vorwand, meist geht es um Streamen auf Sexportalen. Dem Empfänger wird vorgehalten, dass er von der integrierten Webcam des Computers gefilmt worden sei. Um eine Verbreitung der Aufnahme an Freunde und Bekannte durch den vermeintlichen Täter zu verhindern, wird der Erpresste aufgefordert, einen Geldbetrag in der Kryptowährung Bitcoin zu überweisen.

Die Polizei rät eindringlich, nicht auf die Forderungen einzugehen. Nach Erhalt einer solchen E-Mail sollte das Endgerät mit einem Virenprogramm auf eine eventuelle Infizierung überprüft werden und man sollte sofort Anzeige bei der Polizei erstatten. pol