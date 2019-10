Nicht angeschnallt und ohne Zulassung

Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt war Ausgangspunkt für die Kontrolle eines Lkw. Der litauische Transporterfahrer war am Freitagnachmittag in der Berliner Straße unterwegs.Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug mit einem Händlerkennzeichen ausgestattet war, welches nur in Litauen Gültigkeit hat. Da keine ordnungsgemäße Zulassung gegeben war, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 42-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem zuständigen Amtsrichter wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. pol