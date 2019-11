Nicht alles zupflastern

Harald Schmidt schreibt in seinem Leserbrief vom 20. November: "Wenn hier nicht gebaut werden darf, findet der Flächenfraß eben an anderer Stelle statt." Es gibt im Landkreis genügend ausgewiesene Gewerbegebiete, nämlich insgesamt 75 Hektar. Bei Gewerbeflächen gab es in den letzten Jahren sogar eine steigende Tendenz. Die angesprochenen Arbeitsplätze würden somit auf jeden Fall im Landkreis bleiben und gingen nicht verloren. Es gibt sicherlich Flächen, die zu einem angemessenen Preis erworben werden können, auch wenn sie dann nicht passgenau "vor der Haustür" liegen würden. Man muss nicht auf wertvollem Ackerland in Grundfeld bauen. Es kann doch nicht alles zugepflastert werden, es reicht uns doch schon der Anblick von Concept Laser in Seubelsdorf. Wenn die Gegend hier eines unserer Aushängeschilder des Tourismus bleiben soll, ist es besser, wenn diese Fläche in Grundfeld so bleibt, wie sie jetzt ist.

Hans Zapf

Lichtenfels