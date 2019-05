Ein hochwertiges unverschlossenes Fahrrad fiel der Polizei am Dienstagabend in der Straße Am Kurgarten auf. Das blau-schwarze Jugend-Mountainbike wurde zur Eigentumssicherung zur Polizeiinspektion Bad Kissingen mitgenommen. Hinweise auf den Besitzer an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol