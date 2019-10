Nia Linn Birk bezaubert die Jury

Nia Linn Birk von der Tanzsportgarde Coburger Mohr kann ihr Glück noch nicht fassen: Die Neunjährige hat sich in der Disziplin Tanzmariechen Jugend für das Halbfinale der deutschen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport im März 2020 in Erfurt qualifiziert. Dafür konnte sie in Bad Staffelstein nicht nur die begehrte Fahrkarte entgegennehmen, sondern durfte auch den vom Staffelsteiner Bürgermeister Jürgen Kohmann (CSU) gestifteten Ehrenpreis mit nach Hause nehmen.

Ausgesprochen erfolgreich war auch die Jugend des Vereins, die sich mit ihrem Schautanz zum Motto "Teilen macht glücklich" mit 417 Punkten gegen die Konkurrenz durchsetzte.

In diesem Jahr ist es die Tanzsportgarde Coburger Mohr, die am Wochenende das erste Qualifikationsturnier der Session 2019/2020 in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein ausrichtete. Zwischen 600 und 750 aktive Tänzer und Tänzerinnen aus 125 Gruppen sorgten für beeindruckende Tanzleistungen, tolle Gardetänze und sehenswerte Schautänze. An beiden Tagen waren rund 70 Helferinnen und Helfer im Einsatz und kümmerten sich darum, dass alles wie am Schnürchen klappte.

Bewertet wurde in den Altersklassen Jugend (sechs bis zehn Jahre), Junioren (elf bis 14 Jahre) und Ü15 (ab 15 Jahren) jeweils in den Disziplinen Tanzpaare, weibliche und gemischte Garden, Tanzmariechen und Schautanz.

Für alle Teilnehmer ging es um möglichst viele Punkte, die den Gewinnern die Fahrkarte ins Halbfinale bescherten. Bewertet wurden in der Kategorie Schautanz Punkte wie Kostüme, Kreativität, Thematik, Präsentation sowie Bewegungs- und Schrittvielfalt.

Die Bewertung lag in den Händen einer neunköpfigen Jury unter der Leitung der Obfrau Petra Köhler aus Oberhausen. "Der karnevalistische Tanzsport ist ein Leistungssport, der durch den Fasching populär wurde", erklärt Andrea Trommer vom Organisationsteam des Coburger Mohr. Ihr Verein wird in den Top Ten der Garden in Deutschland geführt.

An beiden Tagen lockte das Tanzturnier viele Zuschauer in die Adam-Riese-Halle. Vor allen die mitgereisten Eltern, Freunde und Fans begleiteten jede gute Bewertung mit lautstarkem Jubel.

Nia Linn Birks Erfolg kommt nicht von ungefähr. Dafür trainiert die Neunjährige seit drei Jahren in der Jugendgarde und seit einem Jahr als Tanzmariechen. "Zehn Stunden kommen da in der Woche schon zusammen", sagt Trainerin Wibke Wolf.

Im vergangenen Jahr hatte das Nachwuchs-Mariechen bei seiner ersten fränkischen Meisterschaft noch einen guten Mittelplatz belegt.