Newcomer in der Produzentengalerie

Fünf Künstlerinnen, die bislang ihre Werke noch nie öffentlich ausgestellt haben, präsentiert die Produzentengalerie Burgkunstadt am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober. Gezeigt werden Werke von fünf Frauen aus Wunsiedel, Würzburg, Lichtenfels und dem Landkreis Coburg, die seit etwa zwei Jahren regelmäßig mit der Burgkunstadter Malerin und Galeristin Lucia Scheid-Nam in deren Atelier gemalt haben. "Als ich diese ausdrucksstarken Bilder sah, habe ich mich spontan entschlossen, diese Werke in meiner Galerie auszustellen", sagt Scheid-Nam. Die Vernissage zur Erstpräsentation der "Newcomer" findet ab 17 Uhr in der Produzentengalerie Burgkunstadt, Schönberg 3, bei freiem Eintritt statt. Am Sonntag, 13. Oktober, ist die Ausstellung zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Neben den Werken der fünf Malerinnen (Anita Moschall, Christa Rautenberg, Christa Seibold, Nicole Walther, Ruth Rautenberg) sind Skulpturen von Martina Kreitmeier (Landshut), Claudia Katrin Leyh (Meiningen), Patrick Niesel (Nürnberg) und Denis Delauney (Memmelsdorf) ausgestellt. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage durch die Sängerin Eunju Choi. red