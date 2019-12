New-York-Gedichte veröffentlicht

In der Edition "kunst & dichtung" erschien das "Poesiealbum neu - Hauptstadt der Sehnsucht - New York-Gedichte" mit 20 Fotografien von Antonius. 45 Gedichte von 34 Autoren enthält diese Sammlung, die von Ralph Grüneberger (Autor und Vorsitzender der GZL) herausgeben wurde. Von Ingo Cesaro sind seine beiden Langgedichte "Brautnacht in der Subway" und "New Yorker Subway, that's life" abgedruckt. In der Edition "Poesiealbum neu" veröffentlichte Cesaro in unregelmäßigen Abständen Gedichte. Zuletzt in der vorherigen Ausgabe zum Thema "Musikgedichte". red