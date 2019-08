Neuwertigen Skoda geschrottet

Am Dienstagmittag war ein 57-jähriger Mann aus Sachsen mit seinem Kleinlaster mit Anhänger auf der A 9 in Richtung Berlin an der Gefällstrecke des Spänflecker Berges offensichtlich zu schnell. Sein Gespann kam deswegen ins Schleudern und der Anhänger samt aufgeladenem Auto kippte um. Bei dem aufgeladenen Wagen handelte es sich um einen neuwertigen Skoda Oktavia, der erheblich beschädigt wurde. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 11 000 Euro. Der Verkehr staute sich bis zu vier Kilometer zurück. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld. pol