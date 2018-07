Neuwahlen und Termine

Vorstand Vorsitzende bleibt Julia Keidel, ihre Stellvertreter sind Sebastian Kröckel und Kristina Gensler. Sebastian Kleinhenz führt auch künftig die Kasse. Eine unterstützende Kraft für ihn wird noch gesucht. Schriftführerinnen sind Dominique König und Tina Topler. Dazu wählten die Mitglieder sieben Beiräte. Zu Kassenprüfern bestimmt wurden Christine Butler-Bardolf und Kerstin Augsburg.



Präsidenten Sebastian Kröckel übernahm das Amt des Gesellschaftspräsidenten, Sebastian Kleinhenz und Jannick Pfriem vertreten ihn.

Veranstaltungen 2018 Am Wochenende, 7. Juli, findet der nächste Flohmarkt statt, der diesmal mit einem Altstadt-Flohmarkt und dem "Hamma-Damma" kombiniert ist. Als wichtige Termine notierte die Ha-Ka-Ge das Sommerfest auf dem AMSC-Platz am 15. September und den Ordensabend am 17. November.



Veranstaltungen 2019 Die Prunksitzung der Ha-Ka-Ge ist für den 2. März, der Kinderfasching für den 4. März anberaumt. Am 5. März soll die traditionelle Schlüsselübergabe stattfinden.