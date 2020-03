Neuwahlen und Ehrungen

Neuwahlen Vorsitzender Konrad Laux, 2. Vorsitzender Dieter Schneider, 3. Vorsitzender Patrick Hümmer. Kassierer Michael Gradl, 2. Kassierer Hilmar Aumüller. Schriftführer Detlef Simniok, 2. Schriftführer Marcel Holland

Ausschuss Michael Fock, Hubert Schultheiß, Simon Füchsel, Günter Holland, Gilbert Holland, Siegbert Nickel und Alfred Hartmann; Fahnenträger: Michael Fock und Gilbert Holland; Kassenprüfer: Lothar Fischer und Günter Holland.

Ehrungen zehn Jahre Mitgliedschaft: Peter Gutseel; 20 Jahre: Hannes Gebhardt; 25 Jahre: Fred Köhlerschmidt; 35 Jahre: Dieter Schneider, Alfred Ruckdäschel, Karl Nemmert, Dieter Kober, Günter Holland und Helmut Fischer; 40 Jahre: Gerhart Titze, Lorenz Stettner und Rainer Spitzenpfeil: 45 Jahre Konrad Stamm; 55 Jahre Hilmar Aumüller

Bei der BKV-Ehrung wurden Ehren- und Verdienstkreuze verliehen: Ehrenkreuz in Bronze an Dieter Schneider und Michael Gradl; Ehrenkreuz in Silber an Detlef Simniok, Dietmar Schmidt, Michale Fock und Alfred Hartmann; Verdienstkreuz in Bronze an Günter Holland und Konrad Laux; Verdienstkreuz in Gold an Hilmar Aumüller, Lothar Fischer und Gilbert Holland; Verdienstbrosche für Frauen in Bronze an Monika Laux