Neuwahlen im Flurordnungsverfahren

Die Neuwahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Rothmannsthal findet am Dienstag, 2. April, um 19 Uhr in Fichtenau 4 (Alte Schule) in Rothmannsthal statt. Gewählt werden vier Vorstandsmitglieder und vier Stellvertreter. Als Kandidaten stehen bisher Georg Böhmer, Edwin Schütz, Martha Schütz, Leonhard Nikol, Lorenz Wagner und Klaus Tremel zur Wahl. Weitere Kandidaten werden benötigt und können sich im Vorfeld der Wahl beim Vorstandsvorsitzenden Michael Ullwer oder beim örtlich Beauftragten Georg Böhmer melden. Alle sechs Jahre wird der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft neu gewählt. Er vertritt die Interessen der Grundeigentümer im Flurbereinigungsgebiet. Die Hauptaufgabe des Vorstands in der neuen Wahlperiode wird es sein, die Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan zu behandeln und die Änderung des Wege- und Gewässerplans mit landschaftspflegerischen Begleitplan aufzustellen. Anschließend erfolgt die Umsetzung der Bau- und Naturschutzmaßnahmen. Hierzu zählen beispielsweise der Ausbau der südlichen Ortsumfahrung und das Anpflanzen einer Streuobstwiese östlich der Ortslage Rothmannsthal. red