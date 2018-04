Neuwahlen beim SPD-Ortsverein

Der SPD-Ortsverein lädt am Montag, 30. April, um 19 Uhr zu seiner Jahresversammlung in die Gastwirtschaft "Zum Preußla" ein. Es sind auch Neuwahlen vorgesehen. Hingewiesen wird auf die Maiwanderung auf den Kordigast am Freitag, 11. Mai, mit Brotzeit in der Gastwirtschaft "Waldfrieden". dr