Obristfeld vor 18 Stunden

Neuwahlen beim Kleintierzuchtverein

Der Kleintierzuchtverein Redwitz lädt seine Mitglieder zur Jahresversammlung am Freitag, 22. März, um 19 Uhr in die Alte Schule in Obristfeld ein. Unter anderem steht die Neuwahl der Vereinsführung au...