Neuwirtshaus vor 17 Stunden

Neuwahlen beim Gaujugendtag

Der Bayerische Sportschützenbund Schützengau Rhön-Saale hält am Samstag, 7. Dezember, den Gaujugendtag im Schützenhaus in Neuwirtshaus ab. Beginn ist um 14.30 Uhr. Es stehen Ehrungen und Neuwahlen an....