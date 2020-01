Neuwahlen beim Gartenbauverein

Der Obst- und Gartenbauverein Prächting lädt seine Mitglieder am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr zur Jahresversammlung in den Kulturraum ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Neuwahlen. Wer Interesse an einer Mitarbeit in der Vereinsführung hat, kann sich gerne jederzeit bei C. Beringer ( 09573/4901) oder C.Geglein (09573/6155) informieren. red