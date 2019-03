Neuwahlen beim FCA

Die Generalversammlung des 1. FC Altenkunstadt 1919 findet am Freitag, 29. März, ab 19 Uhr in der Gastwirtschaft "Sternschnuppe" statt. Neben den Rechenschaftsberichten der Vereinsführung stehen in diesem Jahr auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Außerdem erhalten alle Vereinsmitglieder auch Informationen über den Programmverlauf des 100-jährigen Vereinsbestehens des Fußballclubs, das vom 5. bis 7. Juli auf dem Bootshausgelände am Main mit einem reichhaltigen Sport- und Unterhaltungsprogramm gefeiert wird. dr