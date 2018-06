Neuwahlen beim FC Trieb

Künftig wieder in der B-Klasse 2



Vorsitzende Susanne Kraus eröffnete die Mitgliederversammlung des FC Trieb mit einem Rückblick auf das abgelaufene Jahr. Winfried Weinbeer, Dritter Bürgermeister der Stadt Lichtenfels , Sportreferent und Ehrenmitglied des FC Trieb lobte die gute Vereinsarbeit und das umfangreiche Bewegungsangebot von Jung bis Alt.Der Kassenbericht gab eine Einsicht in die Einnahmen und Ausgaben und Waltraud Schramm stellte fest, dass der Verein auf einer soliden finanziellen Grundlage steht. Als Zweite Vorsitzende und Organisatorin der Fußballmannschaft ging Waltraud Schramm dann auf die abgelaufene Saison ein.Dabei gab sie bekannt, dass der FC Trieb, nach drei Spielsaisonzeiten in der B-Klasse 1, ab der neuen Saison wieder in die B-Klasse 2 eingeteilt wurde.Susanne Kraus berichtete als Gymnastikleiterin über guten Zuspruch bei der Gymnastik- und Tanzgruppe und ging auf die Aktivitäten und vielen Auftritte der Tanzgruppe "Expression" ein. Die Kinder- und Jugendtanzgruppen, die ebenfalls einen immensen Zuspruch haben, sind mit ihren Tanzvorführungen genauso erfolgreich wie die Erwachsenen und es ist erfreulich, dass viele Kinder und Jugendliche aus den umliegenden und weiter entfernten Ortschaften in Trieb tanzen. Von Gabi Stocker hörte man alles über die sehr rege Seniorengymnastikgruppe, die sich sehr über Zuwachs freuen würde. Nach der Entlastung des Vorstands fanden die Neuwahlen statt.Erste Vorsitzende bleibt Susanne Kraus, Zweite Vorsitzende ist Waltraud Schramm. Schriftführerinnen sind Claudia Schramm und Carmen Reuß. Erste Kassiererin ist Waltraud Schramm, Zweite Kassiererin Claudia Schramm. Die Leitung der Gymnastik- und Tanzabteilung übernimmt Susanne Kraus, die Vertretung Claudia Schramm. Im Anschluss wurden Carolin Jahn und Marco Lang geehrt. Beim Schützenfest der Soldatenkameradschaft Trieb holten beide die Ortsmeisterschaft.