Reiterswiesen vor 19 Stunden

Neuwahlen beim CSU-Ortsverband

Der CSU-Ortsverband Reiterswiesen-Arnshausen hält am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr seine Ortshauptversammlung in der Heimatstube im alten Rathaus. Es stehen Neuwahlen an. Mitglieder und interessiert...