Neuwahlen beim Bund Naturschutz

Der Bund Naturschutz, Ortsgruppe Ebensfeld, hält am Montag, 8. April, um 19 Uhr im Pfarr- und Jugendheim in Ebensfeld seine Generalversammlung ab. Dabei stehen die Neuwahlen des Vorstandes im Mittelpunkt. Um 20 Uhr findet außerdem noch ein Bildervortrag über die Geschichte des Baus der ICE-Neubaustrecke mit Ewald Truckenbrodt unter dem Titel "Wie der ICE in den Banzgau und das Maintal kam". Hierzu ist auch die Bevölkerung eingeladen. red