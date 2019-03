Neuwahlen beim Beamtenbund Kronach

Der Kreisausschuss Kronach des Bayerischen Beamtenbundes (BBB) wählt eine neue Vereinsleitung. Eingeladen sind die Fachverbandsvertreter und die Beamtenbund-Mitglieder des BBB-Kreisausschusses Kronach, sich hierzu am Montag, 25. März, um 17 Uhr im "Café Kitsch" in Kronach zu treffen. Am Montag, 11. März, findet der monatliche Stammtisch ab 19.30 Uhr in der "Frischen Quelle Kronach" statt. red