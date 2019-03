Pretzfeld vor 18 Stunden

Neuwahlen bei der Kameradenvereinigung

Am Freitag, 15. März, findet um 19 Uhr in der Gaststätte Herbst am Bahnhof in Pretzfeld die Kreisversammlung mit Neuwahlen des Kreisverbandes der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung statt. ...